Česká modelka, která byla zařazena mezi 20 nejkrásnějších žen světa v plavkách! Takhle si užívala v Řecku

Kateřina Wohlmann Votavová Foto: archiv K. Votavové

"Nečekaně jsme odjeli pracovně na pár dní do Bulharska a pak přejeli do Řecka na ostrov Thassos. Zrovna to vyšlo na naše výročí. Takže si užíváme pár dní na tomhle slunečném ostrově," řekla Super.cz Kateřina.

"Je tu vylidněno. Ale zase o to víc si to užijeme. Jsme s partou kamarádů a zároveň s mojí nejlepší kamarádkou Miškou Gemrotovou, která nás vedla mimochodem svým zpěvem k oltáři. Má taky volno a vzhledem, že spolu máme hodně společného a jsme jako rodina, tak vyrazila s námi. Teď rozjíždíme spolu i nový projekt Chilli Friends. Dnes dáme s Jiříkem večeři, ale my to až tak neprožíváme," dodala Votavová, kterou v roce 2014 časopis Esquire zařadil mezi 20 nejkrásnějších žen světa. ■