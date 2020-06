Největší ekologický aktivista? Tomáš Klus se zavřel do klece jako slepice!

Tomáš Klus v kleci Video: archiv T. Kluse

Už nějaký ten pátek podporuje zálohování PET lahví a plechovek, které se často jako nevyužitý odpad válí v lesích. A tomu by Klus zabránil právě zálohováním, protože už by si každý rozmyslel, zda láhev vyhodí, nebo ji vymění za peníze. Klus společně s manželkou Tamarou chovají také slepice, kterým poskytují perfektní zázemí.

zálohujme.cz

Parádní kurník i se slepicemi dostal zpěvák od své ženy k narozeninám. Aktivně pak podpořil akci na podporu zákazu klecových chovů. Na celé tři hodiny se nechal zavřít do klece jen pár metrů od Poslanecké sněmovny, aby názorně ukázal, jak slepice v klecovém chovu trpí.

„Jak můžeme snášet slepice v klecích!? Chceme-li, aby nesly, nemůžeme hledět jen na to, co to nese nám. Takové chování v chovech je nelidské a člověk takto smýšlející sám patří do klece. Kurnik šopa. Do všech stran to klovu, konec klecovému chovu!” brojil Klus, ze kterého se stal ukázkový bojovník za čisté životní prostředí a práva zvířat. Uvidíme, na jaké další ekologické nešvary Klus upozorní příště. ■