Film Havel se představuje: Podoba herce s prvním porevolučním prezidentem je neskutečná

Viktor Dvořák v titulní roli filmu Havel Video: Bontonfilm

Film Havel už má svoji podobu a režisér Slávek Horák představuje první záběry ze snímku, který vstoupí do kin koncem července. Podívejte se, jak je herec Viktor Dvořák prvnímu porevolučnímu prezidentovi podobný, a to nejen na stylizovaných fotkách, ale i na filmových záběrech. Zvládl i typické ráčkování, aniž by to byla parodie.