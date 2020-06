Moderátorka to schytala kvůli výraznému dekoltu: Pokud jsou vám má prsa nepříjemná, je to vaše věc, odvětila

Maya Jama Profimedia.cz

Britská televizní moderátorka Maya Jama se po odvysílání nedávného dílu pořadu Peter Crouch: Save Our Summer stala terčem kritiky kvůli outfitu, který na natáčení oblékla. Letní šaty s odhaleným dekoltem nebyly všem po chuti.

Na sociálních sítích se objevilo několik vzkazů, adresovaných pětadvacetileté brunetce. „Podle mě je to přehnané“, „Naprosto nevhodný dekolt, řekla bych“ nebo „Proč ty ko*y?“, psali diváci a divačky.

„Všem jde o rovnoprávnost, tak proč je ok obléct mladé dívce na obrazovku ty nejméně vhodné šaty?! Vypadá divně, jak neustále pobíhá kolem. To, co říká, má hlavu a patu, tak proč ji necháváte sedět s přetékajícím dekoltem?!“ zněl komentář, na který Maya odpověděla.

„Díky za zájem. Ale můžu si nosit, co chci. Pokud se kvůli mým prsům (v šatech) cítíte nepříjemně, je to vaše věc. Všichni bojujeme za rovnoprávnost a za stejné zacházení jako s našimi mužskými protějšky, tak se neztrapňujte sexizováním mého těla,“ napsala.

Trollovi, který ji označil za „obézní“, zase vzkázala, aby se zaměřil sám na sebe.

Jako vždy se diváci rozdělili na dva tábory a u velké spousty z nich našla Jama podporu: „Miluji vaše šaty“ nebo „Vypadáte fantasticky“, vzkazovali na sociálních sítích.

„Občas přesdílím vzkazy trollů, ne abych u vás našla sympatie, nebo proto, abyste se do nich pustili, ale jako připomínku, že někteří lidé na sociálních sítích jsou šílení,“ dodala moderátorka s tím, že hejty jsou většinou odrazem ne kritizovaného člověka, ale toho, kdo je píše. ■