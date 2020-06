Z prvního rande už odcházela těhotná: Herečka popsala nestandardní začátek vztahu se známým komikem

Jessie Cave Profimedia.cz

Partnera poprvé potkala v roce 2012 na festivalu, ale tehdy ještě netušila, že půjde o budoucího otce jejích dětí. Ani druhé setkání herečky a ilustrátorky Jessie Cave, známé mj. z filmů o Harrym Potterovi, kde hrála studentku Levanduli, a populárního komika Alfieho Browna nevyústilo v rande. To přišlo až poté, co je pomocí telefonního čísla propojila společná kamarádka.

Schůzka se vydařila - víc, než oba čekali a ještě nějakou dobu tušili. Vyústila v první společnou noc, během které počali své první dítě. O vztahu Cave napsala článek do britského magazínu InStyle.

„Věděla jsem, že jsem jednou z mnoha, ale nevadilo mi to. Narovinu - lichotilo mi to. Ale řekla jsem si, že ráno nebudu bláznit, protože by to bylo zbytečné. Nechtěl vztah,“ píše Cave upřímně.

Když později zjistila, že je těhotná, čtvrt roku si to nechala pro sebe. „Od té noci jsme se neviděli, ani jsme spolu nemluvili. A nechtěla jsem ho vystrašit,“ uvedla s tím, že pocit tajemství se jí zároveň líbil. „Už tehdy jsem to dítě moc milovala.“

Když to Alfiemu dva dny před jeho 27. narozeninami oznámila textovkou a o pár dní později i tváří v tvář, byl prý nadšený. „Měl připravenou řeč o tom, jaký chce být otec,“ píše Jessie.

I když jejich vztah nezačal standardně a prošel i krizí, během níž se na čas rozešli, dnes jsou spolu, spokojení a jak před pár dny oznámili, po pětiletém synovi Donniem a téměř čtyřleté dceři Margot čekají třetí dítě. ■