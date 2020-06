Koronavirová panika ji psychicky odrovnala: Oblíbené české herečce se ze stresu vrátily zdravotní obtíže

Jitka Sedláčková Herminapress

„Ze začátku to bylo fajn. Zavřela jsem se na chalupě na Vysočině, kde se mnou byl můj syn. Staral se o mě, chodil mi nakupovat. Já se ale začala postupně odstřihávat od reality. Četla jsem hodně zprávy na internetu a neuměla jsem si vybrat, co je pro mě dobré a co ne,“ svěřila se herečka, kterou diváci znají ze seriálů Světla pasáže, Ulice, Ordinace v růžové zahradě, Polda, Kapitán Exner nebo filmů Špindl, Babovřesky či Fotofraf.

Když se v době karantény rozhodla jít poprvé na nákup sama, přepadla jí z lidí v obchodním centru panika. Stres a strach si vybraly svou daň a herečce se ozval zdravotní problém, který ji potrápil v minulosti. „Vrátila jsem se do auta, začala bulet a udělalo se mi špatně od žaludku. Opět jsem si způsobila reflux jícnu a opět se mi vrátil pásový opar,“ postěžovala si sympatická blondýnka.

Na chalupě oslavila i své 59. narozeniny. Společnost jí dělal syn Filip, který jí byl po celou dobu velkou oporou. „Dali jsme si ven stůl, bylo teplo, on udělal jídlo, zpíval mi a hodně jsme si povídali. Bylo to dojemné, protože v životě byla doba, kdy jsme společný čas ztratili, takto teď doháníme,“ raduje se Jitka Sedláčková. ■