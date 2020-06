Marian Vojtko se těší na muzikál Čarodějka, kde v roli i tančí: Snad mě pozvou do StarDance

Marian Vojtko už začíná vystupovat a těší se na muzikál Čarodějka, kde i tančí. Super.cz

Setkali jsme se i na 2. narozeninách pražského baru, kam si poprvé po ukončení nouzového stavu vyrazil na skleničku za odměnu po zkoušení muzikálu Kat Mydlář. "Zkoušení už máme za sebou, teď už začínají i další vystoupení. "Budeme mít letní open air koncerty, kam už bude moct víc lidí, než je ta stovka, to by byl tak akorát můj milovaný fanklub a nikdo jiný by se nevešel," smál se zpěvák.

"Na zpívání už se těším, protože to období bylo dlouhé, stýskalo se mi a už mi pomalu i sousedi házeli kamínky do okna, protože jsem si zpíval aspoň doma," připustil Vojtko. "Na druhou stranu jsem si zase užil degustaci těch vín a ani jsem je nestačil všechna dopít a už můžeme do barů," dodal s nadsázkou.

Těší se i na zářijový návrat do divadel, kdy se mimo jiné vrací ke své roli čaroděje v muzikálu Čarodějka, který se bude opět uvádět v divadle Goja Music hall, i když původně už se měl hrát Ples upírů. Musí se ale nahrazovat představení Čarodějky, která se neodehrála kvůli karanténě. "Zajímavé je, že tahle role má i taneční prvky, což si užívám. A snad si toho všimnou i ve StarDance a snad mě taky pozvou," uzavřel. ■