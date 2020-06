S malými dcerami trávila 5 měsíců v horách: Teď Bára Poláková začíná nejen vystupovat, ale otevírá i obchod

Barbora Poláková trávila pět měsíců v horách. Super.cz

Bára nevystupovala od 20. prosince, kdy odjela s dcerami do roubenky v horách. "Já si každý rok naordinuju tři nebo čtyři měsíce, kdy si dám pauzu a věnuju se jenom rodině. Letos se to ovšem neplánovaně protáhlo. Už v dubnu jsem měla naplánovaná vystoupení, která se buď zrušila anebo odsunula, festivaly až na příští rok. Koncertů nám na léto zůstalo asi dvanáct," vyprávěla.

Do Prahy se za tu dobu dostala jen dvakrát, kromě toho pomáhla ještě s rozvozem nanomateriálu do roušek, díky tomu vznikl i její karanténní klip Filtr Tour. "Vzniklo to vlastně náhodou, když jsme se při tom rozvážení točili," vysvětlila.

Těšit se na ni můžeme i jako na herečku. "V září mám v kinech dvě premiéry. Je to film Bábovky režiséra Rudolfa Havlíka podle předlohy Radky Třeštíkové (39) a Krajina ve stínu v režii Bohdana Slámy," zve do kina diváky Bára.

Pochlubila se i novinkou, kterou jsme se dozvěděli jako první. "Dostala jsem nabídku, abych vedla svůj obchod. Ten krám pustila moje kamarádka a my máme s kapelou svůj merch a holky se ptaly, jetsli by si to mohly někde vyzkoušet. Zároveň tam budu spojovat různé brandy, které mám ráda. A ráda bych také během léta vytvořila i takové hrací čtvrtky," plánuje. ■