Marek Dědík propadl tetování: Podívejte se, jak vypadá nová kérka tanečníka ze StarDance!

Marek Dědík ukázal nové tetování. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Dědík, který se ve StarDance protančil až do finále po boku Pavly Tomicové (57) či Jitky Schneiderové (47), propadl kouzlu tetování.

A protože si nechal vytetovat na paži už jméno svého prvorozeného syna, zamířil do tetovacího salonu i podruhé. „Po delší době jsem opět navštívil svůj oblíbený tetovací salon, kde jsem si nechal na paži dodělat jméno svého druhého syna, aby mi v budoucnu nevyčetl, že nemám na své ruce i jeho,“ řekl Super.cz Dědík.

A přiznal, že kouzlu kérek totálně propadl. „Tetování mě úplně pohltilo a určitě v něm budu dále pokračovat, ale trochu se bojím, že to přeženu, a na svém těle už nenajdu žádné prázdné místo,“ smál se Dědík.

Pokud by si měl nechat tetovat jen jména dětí, už aby se s manželkou „pustili do práce“. Času na to budou mít v létě dost.

„Na zahraniční dovolenou se letos nechystáme, máme jen naplánovaný odpočinek s rodinou u svých rodičů na chalupě v Beskydech a moc se na to těšíme,“ prozradil Dědík, jenž pracovně plánuje dva velké Latino Ladies kempy, soustředění pro své soutěžní taneční páry, a také pojede učit na mezinárodní taneční kemp.

Od září pak chystá otevřít nové taneční kurzy pro ženy i páry na několika místech v Praze. ■