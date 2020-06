Na natáčení 3Bobulí padaly kameny: Tenhle úraz by čekal Kryštofa Hádka, kdyby za něj nezaskočil kaskadér

Při natáčení filmu 3Bobule se vyskytl nepříjemný úraz.

Jakub Hašek je ale profesionál a scénu přesto dokončil, než režisér Martin Kopp zavelel "Stop". O stav svého kolegy se zajímala i představitelka Kláry Tereza Ramba (30): „Tak jste to viděli. Spadnul na něj kámen. Není to sranda. Naše filmové děti to měly slaňovat taky, ale teď jsme od toho snad upustili. Já mám ráda kaskadérské scény, ale tady je to nebezpečné," míní.



„Jsem rád, že to netrefilo mě, ale nejlepší by bylo, kdyby se to nestalo nikomu,“ komentoval to sám Kryštof Hádek, který zve diváky i do kina. „To nejhorší je snad za námi, před námi je slunečné léto, tak to pojďme všichni oslavit do kina se 3Bobulemi,“ vzkazuje.

Premiéra snímku 3Bobule režiséra Martina Koppa proběhne 25. června. Původně měl přijít film z vinařského prostředí do kin 12. března, ale přesně v tu dobu vypukla pandemie koronaviru a všech 180 kinosálů, kde byl snímek připraven k promítání, se zavřelo. Tentokrát už premiéru snad nic nepřekazí.

Stejně jako v předešlých dvou filmech se děj snímku 3Bobule točí kolem Terezy Ramba, Kryštofa Hádka, Lukáše Langmajera a Miroslava Táborského. Ve třetím pokračování jsou už hrdinové o více než deset let starší a řeší i „dospělé“ problémy jako chod vinařství, rodinu a vlastní vztah.

V nové roli Mira se ve filmu představí slovenský herec Braňo Deák a v roli Humpla Michal Isteník. Diváci se opět mohou těšit také na Mariana Rodena a Radima Nováka, nově na Lumíru Přichystalovou, Tomáše Měcháčka a v dětských rolích uvidí Šimona Klacla, Annu Krejčířovou a Prokopa Zacha. V menších rolích se objeví mnoho špičkových herců v čele s Karlem Rodenem. Ve filmu zazní v několika obrazech hlas Václava Postráneckého, jemuž je snímek věnován. ■