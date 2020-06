Vnadná Marta Ondráčková šla do plavek: Bývalá moderátorka Novy předvedla svou figuru

Marta Dřímal Ondráčková Foto: Instagram Marta Dřímal Ondráčková

Letního počasí už se Marta Dřímal Ondráčková nemohla dočkat. Někdejší moderátorka Snídaně s Novou a herečka po zimě konečně vklouzla do plavek a vyrazila k vodě. Maminka rok a půlleté Sophie předvedla skvělou figuru.

„Léto. Dýchám, žiju, miluju. Vím, že je potřeba, abychom si odpočinuli, aby se příroda nadechla a nabrala síly. Ale tohle bych brala 365 dní v roce, prosím,“ svěřila se Marta a pochlubila se snímkem v černých bikinách.

Nutno říct, že moderátorka má po porodu skvělou figuru, kterou by jí mohl kdekdo závidět. „Krásná postava, co já bych za ni dala,“ napsala jí jedna z fanynek. „Moc vám to sluší,“ přidal se další z obdivovatelů na sociální síti. ■