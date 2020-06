Nejbohatší celebrita světa fotila pro český magazín: Kosmetická magnátka jim pózovala s dcerou i během karantény

Kylie Jenner na obálce československé módní bible. Foto: Super.cz/Vogue CS

Kosmetickou magnátku a celebritu z povolání s jejím dítětem vyfotografovali exkluzivně pro Vogue CS bratři Alessandro a Lucca Morelliovi. „Když jsem začali připravovat toto dvojčíslo na začátku dubna, přemýšleli jsme o tom, jak připravit časopis, když se nedalo cestovat. Chtěli jsem vytvořit něco, co by propojilo starší generaci a děti. Napadlo nás téma pohádek, které se nakonec prolíná celým číslem,“ nechala se slyšet šéfredaktorka československé módní bible Andrea Běhounková a dále dodala: „Jako jedna z novodobých pohádek nám přišel příběh rodiny Jenner/Kardashian.“

Samotné focení se uskutečnilo i přesto, že vrcholila pandemie koronaviru. Napomohla tomu moderní technologie. Zatímco fotografové byli v Milánu, Kylie zůstala ve svém domě v Los Angeles a vše tím pádem probíhalo na dálku přes tzv. zoom call. „Jsme zvyklí na to, vše domlouvat na dálku přes emaily a telefony. Tentokrát ale náš kreativní ředitel Honza Králíček koordinoval z Prahy, stylistka Alba Melendo objednávala styling z Paříže, fotografové byli v Itálii. Kylie do svého domu v Los Angeles pustila svou osobní stylistku, která nám byla nápomocná. Bylo to poprvé, co jsme fotili, i když fotograf nebyl na místě. Nakonec jsem tuhle celoplanetární produkci zvládli,“ dodává Běhounková.

Kylie Jenner je nejmladší dcerou Caitlyn Jenner (70), která byla dříve mužem a televizní hvězdy a producentky Kris Jenner. Stejně jako její sestry Kim (39), Kourtney, Khloé (35) a Kendall (24), se stala známou díky reality show Držte krok s Kardashians, která se vysílá od roku 2007. Kylie se podařilo dobře zhodnotit svou popularitu a přišla na trh s vlastní značkou kosmetiky. V roce 2015 prozrazila na trh se sadou rtěnky a konturky pod názvem Kylie Lip Kit, které se rázem staly fenoménem.

Podle časopisu Forbes je Kylie Jenner se svým ročním ziskem 14 miliard korun nejbohatší celebritou světa. Modelka a podnikatelka patří mezi nejvlivnější osobnosti na sociálních sítích. Na Instagramu jí sleduje přes 180 milionů followerů. ■