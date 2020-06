Vztah s krásnou misskou klape jako hodinky: Vojta Drahokoupil dokonce plánuje pořídit hnízdečko lásky

Vojta Drahokoupil Super.cz

„Já jsem hodně běhal, byl s pejskem, přítelkyní, bráchou, dělal jsem na zahradě, a to extrémně, a to jsem rád, že jsem si zkusil žít na samotě, protože ta chalupa je v lese a došlo mi, že bych to tak chtěl i normálně. Takže se koukám na baráčky kolem Prahy a na zemědělské usedlosti a chtěl bych si určitě pořídit něco takového, žít v centru v Praze není pro mě,“ svěřil se nám se svými plány Vojta během koncertu v Divadle Broadway.

„Hodně nad tím přemýšlím, protože to je chlapská záležitost a chtěl bych to stihnout do konce roku, tak uvidíme,“ svěřil se zpěvák, který trávil veškerý čas se svou partnerkou, miss Kristýnou Kubíčkovou. I když to mnohdy bylo náročné, karanténu zvládli bez konfliktů.

„Bylo to náročné, co si budeme povídat, být s někým 24 hodin denně, na chalupě, kde byl i můj brácha, tak nějaké dny samozřejmě byly horší, to nebudu lhát, ale přežili jsme to a myslím si, že si užíváme toho, že každý chodí už do své práce. Už jsme si dali svůj prostor a myslím, že to funguje a jsme zamilovaní až po uši,“ prozradil s úsměvem Vojta, který na léto plánuje pár koncertů.

„Léto máme připravené, ale to ještě nebudu prozrazovat, takže se určitě v nějakém městě uvidíme, a co se týče plánů do budoucna, tak bych chtěl na podzim nebo příští jaro vydat desku,“ dodal Drahokoupil. ■