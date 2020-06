Připadá vám, že má kila navíc? Neteř Jaromíra Jágra v karanténě přibrala. Půvabná Pavlína se k modelingu nevrátí

Pavlína Jágrová Super.cz

"Makala jsem, chodila do fitka. V karanténě jsem se snažila cvičit doma, ale není to stejné jako s trenérem. Přibrala jsem a forma teď není podle mých představ. Raději nosím kabát a volné kalhoty. Skinny jeans už vůbec. Do léta se snad dostanu zpátky do formy, začnu na sobě pracovat," řekla Super.cz Pavlína.

Jágrovu neteř živí především Instagram, modelingu už se nevěnuje. "Modeling jsem dělala, ale je mi třicet let. To už bych byla stará modelka. Když mě někdo osloví, abych šla přehlídku, nebo fotila, tak do toho jdu, ale na castingy už nechodím," vysvětluje.

I jako instagramová hvězda ale přišla v karanténě o práci. "Trošku se to zhoršilo, spolupráce se rušily, nebyly akce. Poznamenalo mě to, ale nijak extrémně," dodala Pavlína, kterou jsme potkali v Galerii ocelových figurín. ■