Během karantény shodila 8 kilo: Sandra Pogodová vypadá fantasticky a tohle je její recept na štíhlé tělo

Sandra Pogodová zhubla osm kilo. Super.cz

"Zhubla jsem osm kilo. Měla jsem na sebe čas, takže jsem začala zdravě jíst, každé ráno cvičím, taky jsem přestala kouřit a když už to bylo možné, začala jsem chodit i na lymfatické masáže. Jsem se sebou spokojená, jenom se bojím, že až mi začne pracovní koloběh, tak zase nějaké to kilo přiberu," svěřila Super.cz.

Nevěnovala se ovšem jen péči o tělo, ale když nemohla vystupovat, vrhla se na svoji novou profesi spisovatelky. "Když jsem loni vydala knihu Hoď se do pogody, která je složená s mých a tátových povídek, měla nečekaně takový úspěch, že mě nakladatelství požádalo o pokračování. Takže píšu a příští rok v dubnu by měla další knížka vyjít. Mezitím se ale ještě bude točit audioverze té první. Dámské povídky načtu já a ty pánské Jan Kanyza, který má naprosto úžasný hlas, takže jsem nadšená," prozradila.

Kromě toho se Sandra chystá konečně pracovat i na desce svých šansonů. "Tedy plánuju to už roky, ale už řeším spolupráci s Petrem Maláskem, takže do příštího roku by snad taky měla být na světě," doplnila. ■