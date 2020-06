Odloučený manžel Megan Fox vyrazil na nákupy s nestydatou hvězdou reality show

Brian Austin Green se objevil po boku Courtney Stodden. Profimedia.cz

Není to tak dlouho, co Brian Austin Green (46) potvrdil rozchod s manželkou Megan Fox (34). Herci jsou svoji deset let a mají tři syny. A není to navíc poprvé, co se rozešli. Tentokrát Green potvrdil rozchod ve svém podcastu, zatímco Fox se začala objevovat na veřejnosti s rapperem Machine Gun Kellym.