Lásky i milostné nezdary Adiny Mandlové: První manžel se kvůli ní otrávil plynem, osudovému muži porodila mrtvé dítě

Adina Mandlová Foto: Adina Mandlová, Profimedia.cz

Jejich jména spolehlivě plnila sály kin a byla vždy zárukou kasovního úspěchu. Také životopisy těchto hvězd byly víc než zajímavé, a to nejen kvůli jejich talentu. Například životní příběh bohémky Adiny Mandlové (28. 1. 1910 – 16. 6. 1991) by určitě obstál nejen jako filmový námět, ale i jako šťavnaté sousto v dobovém hollywoodském bulváru.

Sama herečka říkávala, že její život se podobal spíš pornofilmu než pohádce. Mužští se kolem ní rojili od chvíle, kdy odrostla dětským střevíčkům. Mandlová své přednosti uměla také vždycky prodat, i když tvrdila, že sex jí byl zpočátku odporný. Mohla za to prý její matka, která si s druhým manželem užívala až příliš hlučných postelových hrátek.

Haasovou žákyní a milenkou

Se svou fotogenickou vizáží se Mandlová záhy prosadila jako manekýna ve slavném salonu Hany Podolské a krátce na to dostala i roličku ve filmu Děvčátko, neříkej ne! (1932). Klíčové pro její uměleckou kariéru bylo seznámení se slavným Hugo Haasem (✝67).

Stali se z nich milenci a Haas ji seznámil se „správnými“ lidmi a dal jí lepší hereckou školu než konzervatoř. Zároveň ji ale naučil flámovat a mluvit jako dlaždič. Tehdy se také vžilo rčení, že „Baarová má oči mandlové, zatímco Mandlová je má barové“.

Šmeral ji vodil za nos

Haas ji po čtyřech letech opustil kvůli jiné ženě a hereččinou ložnicí poté prošla celá řádka milenců. Pak se provdala za malíře Zdeňka Tůmu (✝36), ale ten nedokázal překousnout její divoký životní styl, a když po necelém roce manželství zjistil, že ho podvádí s ženatým hercem Vladimírem Šmeralem (✝78), pustil si plyn.

Do Šmerala byla opravdu zamilovaná, ale on ji vodil za nos a nikdy neměl v úmyslu se kvůli ní rozvést. Mandlová s ním dokonce čekala dítě. Jenže jednou se jí dostal do rukou dopis plný láskyplných slov a došlo jí, že ho Šmeral psal své ženě. Byl to pro ni takový šok, že předčasně porodila mrtvou holčičku.

Frank na ni byl alergický

Po válce to s ní šlo s kopce. Byla obviněna z kolaborace s nacisty a dokonce z toho, že jejím milencem byl samotný K. H. Frank.

To byl nesmysl, protože Frank ji ve skutečnosti nesnášel - považoval ji za ku**u, která se vyspí s kýmkoli, a zatrhl jí také účinkování v německých filmech. Přesto strávila několik měsíců v pankrácké vazbě, a po propuštění už si v čs. filmu ani neškrtla.

Sedmatřicet let štěstí

Díky druhému manželství s čs. letcem RAF s anglickým občanstvím Joem Knightem se v roce 1948 dostala do Anglie. Potřetí se vdala za britského milionáře, jehož ve svých memoárech uvádí jen jako Geoffreye, a těšila se, jak ji zahrne luxusem, na který byla zvyklá.

Ostatně, ještě v Praze záviděla Lídě Baarové kožich z kanadského norka za 180 tisíc korun (za tuto cenu se dala pořídit vila), a tak si tehdy rychle namluvila bohatého majitele cukrovaru, který jí také koupil drahý kožich – ovšem „jen“ za 35 tisíc.

Nicméně, zahrála si v něm ve slavném Kristiánovi (1939). Jenže milý Geoffrey ji po svatbě považoval za svůj majetek a chtěl si z ní udělat služku, a tak není divu, že nechala luxus luxusem a po dvou letech ho poslala k šípku.

Štěstí našla až po boku čtvrtého manžela, homosexuálního módního návrháře Bena Pearsona, za něhož se provdala v roce 1954. Žili na Maltě a v Kanadě a manželství, které trvalo dlouhých 37 let, ukončila až Pearsonova smrt.

Ovdovělá Mandlová se pak vrátila dožít do Československa, ale osud jí tu dopřál už jen pár měsíců. Slavná prvorepubliková hvězda zemřela před 29 lety. ■