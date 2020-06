Dagmar Havlová objevila kouzlo sociálních sítí: Selfíčko „vylepšila“ zkrášlující aplikací a fanouškům i zazpívala

Dagmar Havlová Michaela Feuereislová

Síly Instagramu paní Dagmar skvěle využila i v době nouzového stavu, když sháněla materiály na šití roušek, do kterého se pustila s ohromným zápalem. S lidmi, které kolem sebe shromáždila, jich vyprodukovali přes deset tisíc.

„To jsou vymoženosti!!!! A ještě mi dali modré oči!“ podivovala se paní Dagmar po vyzkoušení zkrášlující aplikace

Fanouškům i zazpívala...

„Vnučky mě naučily pracovat se sociálními sítěmi, já jsem nováček na Instagramu. Teď mě to baví, možná mě to přestane bavit, ale teď na to mám chuť a zajímá mě to. A taky mi to strašně pomohlo, protože jsem tím oslovila spoustu lidí,“ uvedla v podcastu „do duší“, který natáčí její kolegyně a kamarádka Tereza Ramba se svým manželem Matyášem.

Zatím má Havlová samé dobré ohlasy. „To spojení lidí je fantastické, a to souznění mě hřeje u srdce,“ pochvalovala si v díle zveřejněném začátkem května.

Její fanoušky baví hlavně spontánnost příspěvků. Nedávno se například podivovala nad aplikací na omlazení a vyhlazení obličeje, v jiném postu zase lidem zazpívala, když doporučovala výstavu. „Ty jsi boží, Dagmar,“ vzkázala jí na to konto modelka Eva Herzigová. A zdaleka nebyla jediná. ■