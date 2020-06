Beachvolejbalistka Markéta Sluková by se ráda stala matkou. Koronavirus ale zamíchal s kartami

Markéta Nausch Sluková a Bára Hermannová Video: TV Prima

Beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková svěřila, že by se ráda stala matkou. Dítě dle svých slov plánovala po olympiádě v Tokiu, která se měla konat letos od konce července. Kvůli pandemii koronaviru letos bohužel neproběhne, což tak trochu zamíchalo s kartami...

„Plánovala jsem olympiádu v Tokiu a pak miminko. Smířila jsem se s tím, že se to všechno o rok odkládá,“ řekla sportovkyně v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Na natáčení do Malostranské besedy dorazila i se svou kolegyní Bárou Hermannovou, s níž vytvořila tým po rozpadu slavného dua Kiki & Maki, tedy po rozchodu s Kristýnou Kolocovou.

Jak Sluková uvedla, nedivila by se Báře, kdyby po mediálně propírané kauze neměla chuť s ní hrát a spolupracovat. Ta ale na nabídku kývla: „O Báře jsem věděla, jak hraje, co hraje, jaký má potenciál. Byla jedinou adeptkou. A řekla jo.“

„Když k vám přijde nejlepší česká hráčka a zeptá se vás, jestli s ní chcete hrát, je to velká výzva a nedá se říct ne,“ doplnila spoluhráčku a kamarádku Hermannová.

Sportovních úspěchů duo dosahuje pod vedením manžela Markéty Simona Nausche. Vztah jim prý do hry nezasahuje, profesní a soukromé záležitosti musejí zůstat oddělené. „Jsme normální pár jako ostatní manželství a partnerství,“ říká Sluková. „Oni spolu byli nejprve partneři, potom až trenér se svěřenkyní. Mají to hezky zajeté, jsou na sebe zvyklí, ale na tréninku to nevypadá, že jsou páreček,“ dodala Hermannová. ■