Romantika jako blázen. Marešovi pět let od seznámení uspořádali na místě činu s kamarády oslavu. Známe detaily

Dvojitá oslava. Video: archiv A. Petrskovského

Na výročí seznámení se svou současnou manželkou Monikou (39) nemá šanci Leoš Mareš (44) zapomenout. Moderátor se dal s módní redaktorkou dohromady na svatbě svého stylisty Filipa Vaňka (42). Člověk, který s moderátorem spolupracuje přes dvacet let, mu to vždy rád připomene.

O víkendu si obě dvojice připomněly šťastné chvíle na stejném místě, kde ke svatbě a seznámení došlo, na farmě Čapí hnízdo.

„Uspořádat tuhle společnou akci napadlo Leoše a pak se k tomu nápadu přidal můj manžel,“ prozradil Super.cz Vaněk a dále uvedl: „Chtěli jsme si to užít ve čtyřech, abychom si vrátili vzpomínky, kdy jsme se brali a kdy jsme se seznamovali. Dostali jsme jen informaci, jak se obléknout. Kluci přichystali překvapení.“

Obě dvojice odvezli koňským povozem k altánu, kde se konala svatba. Zde si všichni užili příjemné odpoledne a pak večer při svíčkách.

„Povídali jsme si, co všechno se za těch uplynulých pár let stalo. Nikdo nevsázel na naše manželství, ani na vztah Moniky s Leošem,“ rekapituluje večer Vaněk a dodává: „Vlastně jsem si ten večer užil ještě víc než svatbu. Na svatbě se totiž pohybuje spousta lidí, člověk se snaží věnovat všem okolo. Tento večer patřil jenom nám. Chvílemi to bylo moc dojemné a všichni jsme měli slzy na krajíčku.“ ■