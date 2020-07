Své e-maily si už roky nestíhá číst: Honza Kopečný teď zjistil, že přišel o několik kšeftů a reklam

Jan Kopečný se vrací k práci. Super.cz

„Já jsem vyřídil asi 1500 mailů, které jsem roky odkládal, a zjistil jsem, že mi unikly nějaké kšefty, nějaké nabídky a reklamy, a to se prostě stane,“ svěřil se smíchem Kopečný. „Já jsem se do spamů nikdy nekoukal a zjistil jsem, že tam jsou zajímavé věci. Ale myslím si, že až se to vrátí do starých kolejí, tak zase nebudu stíhat,“ dodal zpěvák, který se opět vrátil do práce.

„Tím že se toho tolik odsunulo, já jsem měl mít několik premiér, takže myslím, že podzim bude tak natřískaný, že nebudeme stíhat,“ prozradil Honza, který už se těší také před živé publikum.

„Čeká mě koncert tady v Divadle Broadway, a samozřejmě premiéra Kata Mydláře, kde budu mít novou roli, nikdy jsem v tom nehrál. Takže okoukávám, zkouším a pomalu se připravuji na premiéru,“ svěřil se zpěvák, který letos v létě dovolenou u moře neplánuje.

„Mně se tady líbí, já nemám vyloženě důvod hledat písky a moře, ale rád bych někam vycestoval, ale tohle léto to určitě nevidím a furt doufám, že nějaké festivaly dopadnou a s kapelou se na to stále připravujeme, tak uvidíme, jestli to klapne,“ prozradil Honza s tím, že se vydá také na výlet s kamarády.

„A určitě, což jsem nevynechal určitě 15 let, je voda, takže pojedeme s kamarády na kapelní vodu,“ dodal zpěvák. ■