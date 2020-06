Focení Lejla Abbasová nesnáší: I tak se nechala přemluvit a předvedla se opět před objektivem

Lejla Abbasová po delší době fotila. Foto: Super.cz/Herminapress

„Já nesnáším focení a dělá mi to velký problémy a fotím z donucení, jenže fotografka Michaela Dzurná přišla s takovým konceptem, na který jsem kývla. Byla jsem vším unešená,“ svěřila se Lejla, která pózovala v modelech mladých studentů UMPRUM. „Fashion fotkách se vyhýbám, určitě tak dva roky jsem si to nezkusila,“ řekla moderátorka s tím, že je jako maminka čtyř dětí ráda, že zvládla s fotografkou a vizážistkou Lucií Tokarskou dát termín dohromady.

Sama totiž dosud nezvládla uspořádat ani rodinné focení se svými dětmi. „Nejsme schopní je dát ani na jedno místo. Už to zkoušíme nějakou dobu, ale nezvládáme skloubit, aby se všichni na fotku tvářili přijatelně a koukali třeba do objektivu, budeme muset asi na hromadné focení ještě chvíli počkat,“ svěřila se smíchem Lejla, která má doma syna Davida (9), dceru Iman (2,5) a dvojčata Bena a Tea (1,5).

I když ona sama se ve focení nevyžívá, památku na rostoucí děti má díky svému tureckému partnerovi Volkanu Kaynakovi. „Partner rád fotí a fotí děti často, takže díky němu máme fotek plno. Já na to příliš nejsem, nemám ani sociální sítě a jsem v tomhle ohledu nepopsaný list, a tak trochu staromilec. Foťák jsem si pořídila až v době, kdy jsem měla neziskovku a začala cestovat do Keni,“ dodala závěrem Lejla, které to před objektivem jako vždy velmi slušelo. ■