Po pětileté mateřské pauze se Iva Frühlingová vrací ke zpěvu: Éterická brunetka se vůbec nezměnila

S Ivou jsme se potkali na zajímavé eventové akci "nadivoko", o které nikdo neměl konkrétní představu, takže si Iva vyrazila ve značkových mokasínech a na zážitkovou večeři do lůna přírody, k níž vedla rozbahněná cesta skrz rozvodněné potoky, se musela nechat dovézt džípem.

"Jsem spíš městská holka, tak jsem z toho taková vykulená. Nikdo mi neřekl, že si mám vzít gumáky, jinak bych si je vzala. Mám je, protože jsme se přestěhovali do domečku za Prahou a moje maminka žije v Brandově u německých hranic, takže venkov znám," vysvětlila svůj outfit.

A jak to má tedy Iva s tvorbou? "Z mateřství mi trochu hrabalo, ale už to začíná být lepší, tak myslím, že už by byl čas něco tvořit. Mám nějaké nápady a něco rozjíždím, co se muziky týče. Asi začnu prvním singlem a uvidíme, co dál," svěřila. ■