Ivana Korolová se stala maminkou: Dcerka přišla na svět 9 dní po termínu a dostala krásné jméno

Ivana Korolová Foto: Instagram I. Korolové

„Amélie...od 8.6. nám ukazuje vesmír...,“ napsala krátce novopečená maminka k fotce. Tatínkem holčičky je hereččin manžel Jiří Veselý. Malá Amélie se měla narodit už poslední víkend v květnu, herečka miminko ale 9 dní přenášela.

Ještě před porodem sympatická kráska plánovala vrátit se do práce co nejdřív. Už 1. srpna chce odehrát první koncert s kapelou a v průběhu měsíce si zahrát v muzikálu Noc na Karlštějně. V září si přála vrátit se do role Jane v muzikálu Tarzan. Tak uvidíme, jak jí to mateřské povinnosti a sžívání se s miminkem umožní. ■