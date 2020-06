Slaví 5 let od seznámení: Monika Marešová zveřejnila úplně první společnou fotku s manželem

Snímek, který jim připomíná krásné začátky. Foto: Instagram M.Marešové

Je to 5 let od doby, kdy se Leoš Mareš (44) dal dohromady se svou ženou Monikou (39), se kterou si před dvěma lety řekli "ano" u oltáře.

13. června se seznámili na svatbě blízkých přátel, přesněji na svatbě stylisty Filipa Vaňka (42), se kterým je pojí přátelství dodnes a obléká je do společnosti. „Začalo to nevinně, na svatbě dvou kluků...“ zpívá moderátor v jednom ze svých hitů, ve kterém na osudový moment seznámení vzpomíná.

Při příležitosti pětiletého výročí zveřejnila Monika na sociální síti úplně první společnou selfie fotku, kterou si s manželem pořídili. Z výrazu i úsměvu, který Leoš na černobílém snímku má, zamilovanost a štěstí přímo čiší.

Pár se nyní chystá k velkému kroku, a tím je stěhování do nového hnízdečka lásky. Byt si zařizují podle svých představ a hlavní designerské slovo má Monika. „Mám k ruce pana architekta, já bych si určitě netroufla do toho jít sama, ale dost do toho mluvím,“ svěřila se Super.cz.

Jako redaktorka módního magazínu má pro výběr stylového nábytku a doplňků cit, na druhou stranu je ale také praktická. „Je složité se rozhodnout tak, aby to bylo designové, tak jak se ti to líbí někde na fotkách, ale zároveň to bylo praktické. Přece jenom máme děti, máme psa,“ nezapomíná brunetka ani na další členy domácnosti, kterými jsou Leošovi dva synové z předchozího manželství. ■