Zamilované hrdličky i po 6 letech: Felix Slováček a Lucie Gelemová oslavili výročí romantikou v lázních

Lucie Gelemová a Felix Slováček si připili na společně strávené roky. Foto: Instagram L. Gelemové/ autor Richard Němeček

Felix Slováček (77) a jeho láska Lucie Gelemová (37) slaví 6. výročí vztahu. Jen málokdo by jim v roce 2014 dával velké šance na společnou budoucnost. Dělí je rovných 40 let a příliš lidí nevěřilo, že by byl populární saxofonista, i přes svou náklonnost ke krásným ženám, schopný opustit manželku Dagmar Patrasovou. Ale stalo se a vztah hudebníka a nadané malířky nebyl pouhým úletem. Jako zamilované hrdličky vrkají už několik let a nebojí se to dávat na odiv.