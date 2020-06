Po návratu k sobě poprvé ve společnosti: Kuklová promluvila o tom, proč vzala na milost o 12 let mladšího přítele

Michaela Kuklová Super.cz

Pár spolu poprvé od obnovení vztahu vyrazil do společnosti. "Je úžasný, přesvědčil mě o tom, že o náš vztah opravdu stojí a všechno zvládneme spolu," řekla Super.cz Míša v galerii ocelových figurín.

"Já jsem ten typ, co když se mu něco děje, je raději sám. Měla jsem špatný pocit, že bych mu bránila ve štěstí s nějakou ženou, která neprochází takovými problémy. Je to velmi zátěžové onemocnění pro rodinu i pro partnerství. On mě přesvědčil, že je lepší to zvládat ve dvou. Chci to zkusit," vysvětlila herečka.

"On to nevzdal, ví jak na to. Je to o té lásce. Oba dva jsme se shodli, že krize, kterou jsem svým způsobem vyvolala, nám oběma velmi pomohla. Stmelilo nás to. Přišel koronavirus, byla jsem bez práce, do toho nemoc, čekání na výsledky. Byl to zátěžový test. Jsem mu vděčná, jak se to se mnou snaží ustávat," dodala Kuklová. ■