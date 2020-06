Kuklová podstupuje po rakovině prsu náročnou hormonální léčbu. Prožívá další těžkou zkoušku

Michaela Kuklová Super.cz

"Hormonální léčba je na pět let, mám ji ještě na dlouhou dobu, ale už to zvládám líp. Je to další životní překážka, kterou musím zvládnout. Když se splaší hormony, život na chvíli zčerná, ale je to otázka čtyř dnů a zase je to pryč. Měla jsem to asi třikrát. Musím to zvládnout myslí. Mám úkol najít návod pro další ženy," řekla Super.cz Kuklová v galerii ocelových figurín, kam se vyrazila podívat.

"Ráda bych především pomáhala dalším ženám a nabádala je k prevenci. Tím, že můj karcinom nebyl vidět ani na mamografu ani na sonu, je tady hrozba, že další žena nepřijde včas. A čas je rozhodující. Měla jsem potřebu zachránit do budoucna spoustu dalších životů a doufám, že se mi to podaří," vysvětlovala Kuklová důvod, proč o své nemoci prvotně promluvila.

"Dostávám spoustu zpráv a začínám spolupracovat s organizací, která pomáhá onkologicky nemocným pacientům. Přináší mi to nová poznání, novou činnost. Jsem v komunikaci s nemocnými ženami, snad jim pomáhám," dodala herečka. ■