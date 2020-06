Škoda, že není slivovice: Maminka (84) hvězdy Ulice s humorem glosovala dění během karantény

Yvetta Blanarovičová s maminkou Foto: instagram Y.Blanarovičové

Hvězdu seriálu Ulice Yvettu Blanarovičovou (56) známe všichni především jako skvělou herečku a zpěvačku. Ale během karantény nás přesvědčila, že by se z fleku uživila jako manažerka. Sama si hlídá povinnosti ve svém diáři a velmi zdatná je také v produkčních záležitostech. Kromě toho, když jí to čas dovolí, se věnuje také charitě.

V době koronakrize se naučila stříhat videa, pečovala o své truhlíky s květinami a bylinkami a samozřejmě se naplno věnovala nadační organizaci La Sophia, jejíž je ředitelkou. Herečka se také pochlubila, co jí v poslední době vykouzlilo úsměv na tváři.

„Byla to moje mamka, která každý den s humorem glosovala veškeré dění. Lidé, kteří prožili druhou světovou, pak padesátá léta, rok 1968 i normalizaci, jsou z trochu jiného těsta,“ řekla herečka s tím, že její maminka situaci předpověděla.

„Ona pracovala 40 let na infekčním oddělení, takže věděla od začátku, o co jde. Už tehdy v lednu, když se dívala na zprávy, zahlásila: pouští se do toho WHO, to bude průšvih. Ale vody doma máme dost a rýže taky. Škoda, že nemáme slivovici,“ smála se Yvetta.

Na situaci herečka dokázala najít i pozitiva: „Z toho celého jako pozitivum beru, že většina mých kolegů a kamarádů pomáhala, a mnozí tiše, bez čekání na chválu a bez médií. Chybět mi bude také čistá obloha, čistý vzduch a ticho,“ uvedla.

„Ale co mi nebude chybět určitě, jsou urážky směrované na umělce, invektiva shazující naši práci a pošlapávání naší profese. I když máme svobodu slova, tak je nutno k tomu přistupovat s nadhledem. Za celou dobu jsem nekategorizovala nikoho, kdo má na co právo a kdo ne. Všichni jsme se ocitli na stejné lodi. Tak proč někoho ve vlnách házet přes palubu,“ dodala závěrem Yvetta, která právě finalizuje přípravy na Koncert pro 100, který se uskuteční 18. června v Divadle Broadway, kde pravidelně hraje v muzikálu Kvítek mandragory. ■