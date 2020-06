Spletli si ji s Darou Rolins: Patricie Pagáčová se vystavila v plavkách na dovolené v Chorvatsku

Patricie Pagáčová Foto: Instagram P. Pagáčové

A nutno podotknout, že jí to moc sluší! Někteří fanoušci ji dokonce přirovnávali ke zpěvačce Daře Rolins (47), jež se pyšní vysportovaným tělem a parádním pekáčem buchet na břiše.

„Tak teď jsem chvilku uvažovala, kdy jsem začala sledovat Darinku, kočka,“ vzkázala Patricii fanynka. „Taky jsem myslela, že je to Dara, krásnou dovolenou,“ přidala se další.

Až tak se ale herečka rozhodně necítí. „No tak do Darinky mám fakt hooooodně daleko, ale děkuju moc. Vestoje to taková sláva není,“ míní Pagáčová.

Do Chorvatska se vydala i modelka Agáta Prachařová (35). A to dokonce s novým přítelem. Od července už by celebrity neměly v Chorvatsku tolik soukromí. Do oblíbené dovolenkové destinace se už těší tisíce Čechů, kteří mimo jiné vyprodali vlakové spoje. A další tisíce se na Jadran vydají po vlastní ose. ■