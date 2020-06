Spolutvůrkyni (✝39) oblíbeného seriálu Tohle jsme my našli oběšenou: Spáchala sebevraždu

For most of the day I looked like Redd Foxx so this is nice. pic.twitter.com/wP47zSPwql

Waters napsala celkem 18 epizod oblíbeného seriálu. Je také autorkou předlohy pro romantickou komedii Ali ví, co muži chtějí, stejně jako pro show K smíchu s Jimem Carreym.

„Jas ovlivnila životy nás všech. Byla skvělou vypravěčkou a velkým živlem. Upřímnou soustrast jejím blízkým. Byla jednou z nás,“ vzdali jí hold na oficiálním Twitteru Tohle jsme my. Ke kondolencím se připojil i tvůrce Dan Fogelman nebo jedna z hlavních hvězd seriálu Mandy Moore.

#ThisIsUs writer Jas Waters has passed away at age 39, the Los Angeles County Coroner confirmed the cause of Waters' death was hanging and the manner of her death was ruled a suicide.

Rest In Peace pic.twitter.com/O0mQvQI8dU