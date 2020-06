Už nikdy nebudu jezdit bez helmy, říká známá zpěvačka a matka pěti dětí po děsivé nehodě

Sophie Ellis-Bextor Profimedia.cz

Snímek sdílela hlavně proto, aby poděkovala lékařům, kteří se o ni postarali, doslova napsala „poskládali zpátky“, a také kolemjdoucím. Nyní už je doma, a absolvovala už i první rozhovor, v němž mj. vysvětlila, co se vlastně stalo.

„Jela jsem podél Temže, někomu jsem se vyhýbala a spadla jsem. Přistála jsem těsně u vody. Nikomu to nedoporučuji, byl to šok, ale naštěstí jsem v pořádku. Nic jsem si nezlomila, což je dobré,“ uvedla interpretka hitů Murder on the Dancefloor nebo Groovejet.

Posluchače Radia 1, v jehož éteru rozhovor proběhl, především nabádala, aby nosili helmu. „Já jsem ji neměla, už nepotřebujete nikoho jiného, aby vám řekl, že jste hloupí, jestli ji nenosíte. Prásknutí hlavou o zem je dostatečný argument. Už bych nikdy nejela na kole bez helmy,“ řekla pětinásobná matka.

S manželem Richardem Jonesem, baskytaristou kapely The Feeling, má pět kluků: Sonnyho (16), Kita (11), Raye (8), Jesseho (4) a sedmnáctiměsíčního Mickeyho. ■