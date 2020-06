Už se stihl podívat za rodinou: Peter Pecha byl na otočku na Slovensku, co cestě předcházelo?

Peter Pecha má za sebou po pauze koncertování. Super.cz

„Trávil jsem hodně času na chalupě, zároveň i prací ve studiu, byl jsem doma s rodinou. Vlastně jsem nedělal nic jiného než zbytek národa,“ svěřil se zpěvák, který už má za sebou koncerty v rámci projektu Koncert pro 100. Spolu s tím se také připravuje na nové představení.

„Čeká mě premiéra muzikálu Cikáni jdou do nebe, pak nějaké činohry a dostal jsem od producenta Divadla Broadway nový scénář na muzikál Láska nebeská,“ prozradil zpěvák, který pochází ze Slovenska, za svou rodinou se tak poslední měsíce nemohl podívat.

„Tohle je věc, kterou jsem si nikdy před tím nedokázal představit, jak furt všichni říkají, že nemohli za komunismu cestovat. Najednou jsem měl čas, protože když pracuji, tak ho moc není. Mohl jsem za rodiči jet, ale nesměl jsem. Tak jsme spolu telefonovali, proběhly videohovory a už je to týden, co jsou hranice otevřené, tak jsem se byl za nimi podívat,“ řekl Pecha s tím, že cesta proběhla hladce.

„Bylo to emotivní, já jsem si to užil a těším se, až se tam budu moct podívat na dýl než na den. Využil jsem to v moment, kdy už nebylo za potřebí testů a dokladů, dokonce jsem projel hranice bez policejních kontrol, takže už to šlo bez problémů,“ dodal zpěvák. ■