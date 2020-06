Žijeme v době, kdy se hrozně hejtuje, říká bronzový zpěvák ze SuperStar. Má i on zkušenosti s kritikou?

Martin Schreiner na prvním vystoupení po soutěži Super.cz

Od začátku patřil k favoritům letošní SuperStar. Martin Schreiner se probojoval do finále, kde skončil bronzový . Po krátké pauze a oslavách svého třetího místa už se ale pustil do práce. Má za sebou první vystoupení před publikem, které v soutěži chybělo.

„Snažil jsem se odpočívat, ale úplně to nešlo. Mám se hezky, užívám si to,“ svěřil zpěvák, který je rád, že mohl hostovat během koncertu Vojty Drahokoupila. „Moc si toho vážím, čeká mě ještě jeden koncert v Divadle Broadway, a to se Sagvanem Tofim a s Martinem Dejdarem, a potom spolu něco chystáme s Barčou Piešovou a dál bych nic neprozrazoval,“ uvedl Martin, který plánuje také vydat desku.

„Zatím to je vše v začátcích, ale myslím, že co nevidět ta deska vyjde, a co bude dál, to uvidíme,“ řekl zpěvák s tím, že se těší na dovolenou, ale rozhodně nechce usnout na vavřínech. Ve videu si můžete poslechnout i to, jak náročná byla příprava během soutěže.

Martin je rád, že prošel soutěží bez velké kritiky a nenávistných komentářů od fanoušků.

„Mám pocit, že ty ohlasy jsou víc než dobré, jsme v době, kdy se hrozně hejtuje a nikdo nikoho nemá rád, a já myslím, že těch lidí třeba na Instagramu mám úplné minimum. Žádné hejty nepřišly. Já si to moc užívám a děkuji za to,“ prozradil Martin, který se také těší na novou divadelní sezónu a muzikál Kat Mydlář, ve kterém se objeví. ■