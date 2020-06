Hrobníkovi z lopaty utekla už minimálně třikrát: Sharon Stone (62) popsala, jak ji málem zabil blesk

Sharon Stone Profimedia.cz

Sharon Stone (62) se chystá začátkem příštího roku vydat paměti s názvem The Beauty of Living Twice. V podcastu Films To Be Buried With s Brettem Goldsteinem fanoušky navnadila tím, že se podělila o některé životní příběhy. Detailně popsala hlavně ten, při němž málem přišla o život po zásahu bleskem.