Sexy Mašlíková s nejkrásnějším hřebcem loňska: Vrátila se do sedla a znovu uvažuje o koupi koně

Po letech se opět vyhoupla do sedla. Modelka Hanka Reinders Mašlíková (38) patří k milovníkům zvířat. Doma jí dělají radost nejen dva pejsci, ale vždy také ráda chodila ke koním. Jednoho si také v roce 2008 pořídila. Milovanému Gaitsovi věnovala spoustu času, ale v roce 2013 ho musela kvůli pracovní vytíženosti prodat.

Hance se od té doby do sedla příliš nechtělo a už vůbec ne, když se před třemi lety dozvěděla, že její kůň v důsledku nemoci zemřel. Nyní znovu objevila lásku k jízdě v koňském sedle a dokonce kývla na focení s krásným koněm. „Po letech jsem kývla na focení a před časem jsem opět začala chodit do stájí. Napadlo mě tak spojit focení silných aut s krásným koněm. Fotila jsem s nejkrásnějším hřebcem roku 2019 a byla to opravdu radost,“ svěřila se Hanka ve snímkům, které nyní nafotila.

„S majitelkou Wickeyho se nyní přátelím a díky ní jsem se zase odhodlala svézt. Dokonce uvažuji, že si fríského koně opět pořídím,“ svěřila se Hanka, které s nádherným černým hřebcem vypadá na fotkách fantasticky. „Mám nyní více času, syn už je větší, takže znovu jezdím a moc mě to baví,“ dodala Hanka, který po třech letech pózovala před objektivem. ■