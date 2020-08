Italská modelka, která nahrála, jak ji obtěžuje Weinstein, se slunila v bikinách: Trčící žebra moc sexy nebyla!

Ambra Gutierrez Profimedia.cz

Italská modelka a finalistka Miss Itálie Ambra Gutierrez (28) je nadšená, že už se po koronavirových restrikcích aspoň načas konečně otevřely pláže v Miami. Půvabná modelka toho hned využila a svlékla se do bikin.

Ambra je sice modelkou s půvabnou tvářičkou, ale přeci jen by jí slušelo, kdyby nějaké to kilo přibrala. Fotografové totiž zvěčnili její pohublou postavičku s trčícími žebry. A to už nebyl tak hezký pohled, byť je Ambra jinak velmi krásná.

Rodačka z Turína, která je po mamince Filipínka, patřila k jedné z obětí sexuálního predátora Harveyho Weinsteina (68). Nahrávky, jež zachycují, jak ji producent obtěžoval, poskytla médiím, ale nakonec byl její případ pro nedostatek důkazů smeten ze stolu.

Kráska s producentem nakonec raději uzavřela dohodu o mlčenlivosti. Weinstein byl ale beztak odsouzen v jiných případech znásilnění a sexuálního nátlaku k 23 letům vězení. ■