Zamilovaná Michaela Kuklová: Představitelka princezny Jasněnky vedle svého přítele září jako sluníčko

Michaela Kuklová s partnerem Foto: archiv M.Kuklové

Po celou dobu nemoci má představitelka princezny Jasněnky oporu nejen ve svých fanoušcích, ale také u svých nejbližších. Tím je i přítel Josef, který ji po celou dobu podporuje. Přestože se herečka v průběhu nemoci rozhodla svůj vztah ukončit, dvojice bez sebe dlouho nevydržela a brzy Michaela oznámila návrat k partnerovi.

Vedle něho nyní zamilovaná Kuklová září jako sluníčko. Lásku už vyznala svému partnerovi prostřednictvím romantického vzkazu na sociálních sítích a nyní se pochlubila společnou fotografií. „Chtěla jsem hezkou společnou fotku a ejhle, co to nad námi visí,“ napsala si herečka ke snímku, kde stojí před zrcadlem se svým milým. Za zády jim však visí nahé ženské a mužské figuríny. Nutno říct, že i přes neplánované pozadí fotografie, to herečce nesmírně sluší. ■