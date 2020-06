Nej perličky z komedie Vesničko má středisková: Otíkova protéza, nechtěný Labuda a slavný neschopný řidič

János Bán a Marián Labuda ve filmu vesničko má středisková Foto: Vesničko má středisková

Jednu z nejoblíbenějších českých komedií Vesničko má středisková (1985) zná sice každý, ale když ji reprízují v televizi, ujít si ji nechá jen málokdo. Nejbližší příležitost budeme mít 14. června na ČT1.

Kuriózní je, že tento kultovní film vznikl jen díky účetní chybě. Na Barrandově při revizi zjistili, že Zdeňku Svěrákovi (84), který napsal scénář ke komedii Na samotě u lesa (1976), vyplatili omylem dva honoráře místo jednoho. Barrandovští přišli s řešením – ať Zdeněk Svěrák napíše do druhého dne námět k novému filmu.

A ten se buď natočí (nebo také ne), čímž se to celé smázne. Námět se pak dostal do rukou režiséra Jiřího Menzela (82) a tomu se tak líbil, že se nakonec točit začalo.

Otíka trápila protéza

Nezapomenutelnou roli prostoduchého závozníka Otíka ztvárnil maďarský herec János Bán (64). Film se měl původně jmenovat Plachťák podle jeho uší. Herec je má sice trochu odstálé, ale až taková tragédie to není.

Bán měl mnohem větší problém se zuby. Kvůli roli dostal protézu, která nebyla moc pohodlná, a proto si většinou nasazoval jen horní řadu. Prý by jinak pořádně neukousnul rohlík. Za falešné zuby byl nakonec vděčný z jediného důvodu - musel pronést i pár slov česky a protéza mu pomáhala zastřít přízvuk.

Pávek měl být urostlý chlap

Řidiče Pávka, kterému jednoho dne dojde s Otíkem trpělivost, zahrál skvěle slovenský herec Marián Labuda (✝73). Toho přitom do filmu nechtěl původně obsadit ani Zdeněk Svěrák, ani zbytek štábu. Měli ho zafixovaného jako estrádního baviče a neodpovídal jejich představám, jak by měl Pávek vypadat. Podle nich to měl být urostlý chlap.

Jenže Menzel byl naprosto nadšen z Labudova výkonu na divadelní scéně a okamžitě věděl, že to je Pávek, kterého hledá. Měl pravdu - i malý zavalitý chlapík může přece být otcovským vzorem pro vysokého závozníka. János Bán později uvedl, že v USA ho kritika i s Labudou označila při premiéře za Laurela a Hardyho východní Evropy.

Nejen pan doktor byl špatný šofér

„Po modrém blankytu bělavé páry hynou, lehounký větřík s nimi hraje; a vysoko - v daleké kraje bílé obláčky dálným nebem plynou…“ těmito verši Máchova Máje se v zatáčkách v okolí Křečovic kochal pan doktor v podání Rudolfa Hrušínského (✝73).

Herec byl prý velmi špatný řidič i v reálu, a proto raději řídila jeho manželka. On sám kvůli roli za volant usedl po téměř třiceti letech. Jeho filmové jméno MUDr. Skružný nezazní v celém snímku ani jednou.

I v Japonsku znají sedmý schod

Točilo se v Křečovicích na Benešovsku, kde najdete nejen hřbitov, na kterém je mimochodem pochován skladatel Josef Suk, ale také chalupu, kde bydlel Otík, i dům, který chtěl namalovat rostlinář Kunc (Oldřich Vlach, 78). Je tu dokonce i brána JZD Křečovice, která vznikla nově hlavně kvůli turistům.

Hospoda, ze které se ozve slavná hláška: „Chlapi, nelejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadám…“ je bohužel už několik let zavřená.

Vesnička se promítala s úspěchem v řadě evropských zemí i v zámoří a byla dokonce nominována na Oscara. A byla tak populární, že když byl Zdeněk Svěrák v Japonsku, jeho hostitel mu přinesl pivo a otevřené mu je podával se slovy: „Promiňte, ale obávám se, že není ze sedmého schodu.“ ■