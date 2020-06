Po třech letech opět před objektivem: Sexy Mašlíková předvedla v minišatech své dokonalé nožky

Hanka se vrátila k focení. Foto: foto Filip Matušínský

„Fotila jsem po dlouhé době, myslím, že určitě po třech letech. V poslední době jsem focení odmítala, necítila jsem se na to. Stala jsem se mámou, a to už přemýšlíte, zda půjdete do sexy nebo odvážného focení nebo ne. Teď jsem si po delší době řekla, že do toho výjimečně zase půjdu,“ svěřila se Hanka, která nebyla před objektivem fotografa Filipa Matušinského sama.

Roli modela si na jeden den zkusil hokejový útočník Tomáš Hertl (26) hrající za klub San Jose Sharks v NHL. „Tomáš je jeden z našich nejlepších hokejistů, pobývá v Americe, ale nyní byl tady, oba máme rádi auta. Slovo dalo slovo a domluvili jsme se na společné focení s luxusními vozy,“ svěřila Hanka, která si to před objektivem opět užívala.

„Filip mě fotil už mnohokrát, teď jsme se viděli po dlouhé době a byla jsem za to ráda,“ svěřila se Hanka s tím, že dalšímu focení se ale nebrání. „To rozhodně ne, když bude nabídka s dobrým nápadem, tak určitě. Ale je těžké pro ženu, která je máma najít hranici, jaké focení ano a co už ne. Do odhalených fotek už nikdy nepůjdu, to přenechám mladším,“ řekla se smíchem Mašlíková. ■