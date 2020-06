Za dva měsíce chytla zpět moravský přízvuk: Jinak je ale Česká Miss Earth stále stejně sexy. Mrkněte na její bujný dekolt

Nikola Buranská vypadá skvěle. Super.cz

My jsme ji potkali při její první práci po nouzovém stavu, když organizovala opening a módní přehlídku svatebního salonu v Pardubicích. Sama ale nepředváděla. "Nechtěla jsem sedět jedním zadkem na dvou židlích a pobíhat tady ve svatebních šatech a zároveň se věnovat organizaci. Jinak jsem ale modeling na hřebíček nepověsila," ujistila nás Nikola.

Zajímalo nás i to, jak to má v současné době s láskou, na to ale odpovídá vyhýbavě. "Láska je všude kolem mě a bude. Nemůžu říct, že jsem nějak osamělá a jsem velice spokojená po pracovní i soukromé stránce," krčila rameny. Jen těžko bychom ale uvěřili, že je sexy brunetka sama. ■