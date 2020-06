Z robertků přesedlala na tramvaj a teď na šperky: Čím éterická designérka překvapí příště?

Anna Marešová navrhla erotické pomůcky, tramvaj i šperky. Super.cz

Proto nás trochu překvapilo, když jsme dostali pozvánku na představení kolekce šperků, které dala vzniknout právě ona. "Je pravda, že vibrátor, tramvaj a šperk je spojení, které může někomu připadat zvláštní. Ale architekt, který dělá domy, může taky navrhnout židli... A já o špercích dlouho přemýšlela, takže nabídka vytvořit je, navíc v kolekci inspirované drátky používanými na šampaňské, mi přišla vhod," svěřila nám talentovaná umělkyně.

A co chystá Marešová nového? Tentokrát to bude spíš návrat k pomůckám pro ženy. "Bude menstruační kalíšek, který by měl mít definitivní podobu v září. Jde o další trochu tabuizované téma. Momentálně testujeme prototypy," prozradila. ■