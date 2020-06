Bolek Polívka přesídlil do zrezlého autobusu bez oken: Takhle vypadá jako filmový bezdomovec

Bolek Polívka jako bezdomovec Super.cz

"Možná nám naopak lidi budou náš filmový život závidět, to bydlení v kolonce, zeleň, skleník a hlavně to, jak si užívají života," míní Polívka. "Oni to nejsou ti skuteční bezdomovci, jen se takhle rozhodli žít," vysvětloval.

Pro Polívku už je to čtvrtá spolupráce s režisérem F. A. Brabcem, takže neváhal, zda roli vzít. "U něj je dobré, že se šetří i časem, protože je režisér a kameraman zároveň," dodal. To je ostatně dobře i díky tomu, že už na konci června začne fungovat letní scéna jeho divadla.

Probrali jsme i to, jak trávil bez možnosti pracovat období karantény. "Bral jsem to jako příležitost prohloubit vztahy s rodinou a dětmi, i když divadlo mi samozřejmě chybělo. Ale překvapil jsem své děti svými znalostmi. Uměl jsem poradit s češtinou, angličtinou a také dějepisem. I když si Marjánka myslela, že 1. světovou válku znám jako pamětník," smál se. ■