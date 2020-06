Takhle jí to slušelo na mejdanu v baru: Dominika Gottová otevřeně promluvila o rozvodu, péči o maminku a útěku z Česka

Dominika Gottová promluvila o rozvodu Super.cz

"Já bez full make-upu nevyjdu ani nakoupit, zvykla jsem si, protože často už před domem čekají fotografové. Aspoň že popelnice máme ve dvoře, takže se smetím můžu jít nenalíčená. Je to samozřejmě náročnější než ve Finsku, kde mě skoro nikdo neznal," připustila Dominika.

To ji ale neodradilo a už neuvažuje o tom, že by utíkala z Česka zase někam do ciziny. "Že zůstanu v Česku, jsem se rozhodla už před půl rokem a svoje rozhodnutí jsem nezměnila," ujistila nás.

Chce být blízko i svojí staré mamince, dokonce přemýšlela, že by si ji vzala domů. To ale přehodnotila. "Mám malý byt, neměla by tam svoje pohodlí. Navíc chodím z práce domů hodně pozdě, to už by spala a já bych ji jenom rušila. Snažím se ji aspoň co nejčastěji navštěvovat, ale volno v práci mám jen den, maximálně dva dny v týdnu," svěřila.

Zajímalo nás také to, v jakém stádiu je její rozvod s muzikantem Timem Tolkkim. "Teď nebyla možnost to řešit. Já jsem v Česku, on je stále v Mexiku, takže uvidíme, jak to půjde dál. Já se ale momentálně soustředím hlavně na práci," uzavřela. ■