Češka, která je 3. nejkrásnější na planetě, měla být na Mauriciu, a ne v Pardubicích: Takhle jí to seklo ve svatebním

Třetí nejkrásnější dívka planety Klára Vavrušková na přehlídce svatebních šatů Super.cz

"Je pravda, že právě teď jsem měla být spolu s vítězkou Miss Earth z Portorika na Mauriciu, a místo toho předvádím v Pardubicích. I spousta dalších akcí se mi zrušila nebo přesunula, dokonce i rodiče přesunuli svoji oslavu narozenin," svěřila nám Klára, která byla jednou z krásek, jež vynesly svatební šaty na slavnostním openingu svatebního salonu ve východočeském městě.

Kdyby to bývala věděla, možná nepřerušovala studium na vysoké škole. "Mám ho přerušené na rok a je fakt, že jsem se v karanténě klidně mohla učit. Času bylo dost. Ale aspoň jsem dostala příspěvek na živnostníka," smála se. "Byla jsem doma, s babičkou a maminkou jsme šily roušky," dodala.

"V modelingu už se to ale rozjíždí, už chodí i nějaké nabídky a doufám, že se to pomalu vrátí do starých kolejí. A i ten Mauricius by měl vyjít, předpokládám, že v září," uzavřela. ■