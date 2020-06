Popírá přírodní zákony: Monika Bagárová ukázala v minišatech neuvěřitelnou figuru dva týdny po porodu

Monika Bagárová Foto: Instagram M. Bagárové

Dva týdny po narození dcerky Rumie, kterou má s MMA zápasníkem Machmudem Muradovem, se zpěvačka ukázala fanouškům v mini růžových šatičkách, ve kterých vystavila útlé nožky. Právě na ty si Monika v závěru těhotenství stěžovala nejvíc, protože jí extrémně otékaly. Těsně před porodem dorazila na svůj poslední přímý přenos SuperStar raději v pohodlných pantoflích.

Nyní po shození prvních poporodních kil už může zase běhat v lodičkách, jak ukázala i na fotce. Šaty sáčkového střihu perfektně zakryly vše, co ještě není v původním stavu, a naopak podtrhly bezproblémové partie, které by jí mohla závidět kdejaká manekýnka. To ocenili i fanoušci, kteří pod fotkou nešetřili lichotkami a slovy údivu. Monika prostě ví, co jí sluší a ani mateřské povinnosti nic nezměnily na jejím upraveném a atraktivním vzhledu. ■