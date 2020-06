Svého času byla nejpopulárnější modelkou. Po fotkách, které obletěly svět, není divu

Kate Upton Profimedia.cz

V roce 2012 vystřelila popularita modelky Kate Upton (28) do nebes. Tehdy se poprvé objevila na obálce slavného magazínu Sports Illustrated (už rok předtím však byla jmenovaná nejnadějnějším nováčkem), jehož čtenáři velmi kvitovali, že titul zdobí žena s pěknými křivkami. Následovaly další covery, kampaně a Kate se stala jednou z nejžádanějších modelek své doby. Na vrcholu zůstala několik následujících let.

Časopis Maxim Kate jmenoval nejvíc sexy ženou roku 2018

Na stránkách Sports Illustrated se objevila i v roce 2018. V letech 2012, 2013 a 2017 byla titulní hvězdou.

Modelingu se Upton věnuje stále, a k tomu rozrůstající se rodině. V roce 2017 se vdala za hráče baseballu Justina Verlandera a v listopadu 2018 se jim narodila dcera Genevieve.

V posledních letech se Kate začala vymezovat proti retušování fotek a stala se jednou z „ambasadorek“ tzv. body positivity a sebelásky.

„Když se nad tím zamyslíte, retušujeme všechno a ani si to neuvědomujeme. Lidi stylizují instagramové fotky, které pak ještě upravují. Stalo se to novou normou. A ostatní pak věří, že ti lidé tak skutečně vypadají a že by tak měli také vypadat,“ uvedla v postu, v němž se věnovala také otázce tlaku médií, okolí, lidí obecně na to, aby se ženy po porodu co nejrychleji dostaly do formy.

„Snažila jsem se donutit se být co nejdřív zpět v posilovně, dobře jíst a snažit se vrátit se tzv. do formy. Ale pak jsem si uvědomila, jak směšný tento tlak je, dala jsem si pohov a začala žít jako novopečená máma. Každá žena potřebuje čas na zahojení a na vstřebání těchto raných a vzácných okamžiků. Velmi brzy mi došlo, že mezi kojením, hojením, téměř žádným nebo vůbec žádným spánkem, hormonálními výkyvy a k tomu všemu se sžít s mateřskou rolí, je tlak na váhu extrémně zbytečný a svou energii jsem se rozhodla směřovat k rodině,“ uvedla.

Upton před pár dny oslavila osmadvacetiny. „Byly to tak výjimečné narozeniny - každý den, kdy jste obklopení milovanými, je úžasný. A já jsem vděčná za svou rodinu a přátele, kteří se mnou oslavovali a přáli mi na dálku!“ napsala.