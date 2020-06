Bratr Davida Gránského bojuje proti rasismu: Protestující si z jeho songu udělali hymnu

Tom Sean - Nevinný oběti

Ti začali sdílet příspěvky upozorňující na současnou rasovou situaci v Americe a k nim přidávali úryvek z Tomova posledního singlu „Nevinný oběti“. Ten vyšel letos v únoru a je zpěvák v něm bojuje proti rasismu a nenávisti.

Volně citovaná sloka z jeho textu „ať má jakýkoliv oči, ať jsou jakýkoliv pleti, pak padaj nevinný oběti“ se k současné situaci hodí jak vyšitá a oslovila další sledovatele Instagramu. Tomovi se tak podařilo rozšířit povědomí o tom, co se v Americe děje, mezi nejmladší uživatele sociálních sítí, kteří nemají zrovna ve zvyku se o podobné problémy hlouběji zajímat.

„To, co vyeskalovalo na mém Instagramu, je naprosto skvělé. Ale ještě lepší je fakt, jak se moji followeři k celé situaci takto postavili. Těší mě vidět, jak neskutečně úžasný okruh fans mám. Je skvělé, že se s mým názorem tolik z nich ztotožňuje a šíří ho dál mezi své kamarády. Myslím, že to je neuvěřitelně důležité. Rasistické tendence můžeme vidět všude po světě, i u nás. Je důležité na ně nejen upozorňovat, ale hlasitě proti nim protestovat,“ říká Tom.

„Nevinný oběti jsem napsal právě proto – impulzem byla sebevražda mladého Američana, kterého šikanovali ve škole za to, že byl gay a měl černou pleť. Stojím si za tím, že je absurdní soudit člověka za to, jakou barvu má jeho "tělesná schránka" – pod ní jsme všichni stejní. Důležité je to, co má člověk v hlavě a v srdci. Rasismus nemá v jednadvacátém století co dělat. Za to budu vždycky bojovat,“ dodal Tom.

Jako jedna z dalších policejní zvůli odsoudila také youtuberka a držitelka mnoha cen Social awards Anna Šulcová nebo její kolegyně Fallenka. ■