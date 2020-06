6 slavných, kteří litují filmových scén, které natočili

Tito slavní litují natočení některých svých scén. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dakota Johnson - Padesát odstínů šedi

Dakota Johnson (30) se rozpovídala o erotických scénách v Padesáti odstínech šedi v roce 2015 pro magazín Times. Kromě toho, že jsou takové scény obecně náročné, jí dělaly problémy záběry, během nichž byla přivázaná, s páskou na očích. Natočit je totiž trvalo celou věčnost, takže si v poutech nějakou chvíli pobyla.

Natalie Portman - Hotel Chevalier

I Natalie Portman (39) zalitovala postelových scén ve filmu Hotel Chevalier. Pro World Entertainment Network v roce 2010 uvedla, že ji mrzí, že se většina diváků spíš zaměřila na její nahotu než na děj filmu.

Taylor Lautner - Twilight sága: Nový měsíc

Představitel Jacoba v sérii Stmívání Taylor Lautner (28) přiznal, že ho při natáčení druhého dílu Nový měsíc iritovaly scény, ve kterých byl svlečený do půlky těla. A to nejen kvůli chladnému a deštivému počasí. Lautnerovi byla nahota nepříjemná a svěřil, že by ocenil, kdyby alespoň nebyl jediným polonahým hercem na place.

Uma Thurman - Kill Bill 2

Uma Thurman (50) se při natáčení Kill Bill 2 nijak nehrnula do scény, ve které měla řídit auto. Točit ji vůbec nechtěla, jak svěřila v roce 2018 New York Times. Považovala auto za nebezpečné, ale její kaskadérka ten den nebyla na place, a tak na tom režisér Tarantino trval. Uma ztratila nad vozem kontrolu a nabourala. Zranila se, ale nehodu se produkci podařilo tajit celých deset let.

Jennifer Lawrence - Pasažéři

Jennifer Lawrence (29) ani tak nevadily milostné scény s Chrisem Prattem ve filmu Pasažéři kvůli nahotě, ale spíš kvůli faktu, že byl herec ženatý. Hollywood Reporteru svěřila, že měla velké výčitky svědomí, protože scény působily až moc realisticky. Přiznala také, že si občas před takovou scénou dala skleničku, aby nervy uklidnila.

Sharon Stone - Základní instinkt

Nahota by se dala nazvat pilířem Základního instinktu. Jedna z nejslavnějších filmových scén vůbec, kdy si Sharon Stone (62) dává při výslechu nohu přes nohu a nemá u toho kalhotky, je přímo legendární. Nicméně herečka se nechala slyšet, že netušila, jak bude scéna ve finále vypadat. Režisér Paul Verhoeven však trval na tom, že by se scéna do filmu nedostala, kdyby to se Stone nekonzultoval. ■