Karlovarský festival musí oželet: Jitka Schneiderová v karanténě začala běhat, teď jí začíná pracovní sprint

Jitka Schneiderová svěřila, jak trávila karanténu a co ji teď čeká. Super.cz

Po mnoha měsících jsme se potkali s herečkou Jitkou Schneiderovou (47), takže jsme dlouze probírali, jak trávila karanténu a co ji teď čeká. Dobu, kterou trávila doma s dospívající dcerou, která už dokázala online výuku zvládat samostatně, a s partnerem, který jako jediný vycházel z domova do práce, si celkem pochvalovala. "Dva měsíce prázdnin byly fajn, ale to, jak to zamávalo se zdravím i finanční situací mnoha lidí, dobré není," mínila.